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На раскопках в США найден пистолет эпохи Ренессанс

Спустя несколько лет ученые наконец смогли назвать возраст найденного на раскопках в штате Колорадо стрелкового орудия.


На раскопках в США найден пистолет эпохи Ренессанс


Во время археологических раскопок на западе штата Колорадо были найдены остатки испанского пистолета, возраст которого предположительно датируется XVI веком. Это открытие весьма удивило историков, ведь до обнаружения орудия считалось, что испанские колонизаторы появились на американском материке лишь столетие спустя. Вместе с фрагментами пистолета также были найдены кинжал, характерный для Европы времен позднего Средневековья и куски металла, по форме напоминающие бронь.

Сейчас ученые пытаются определить, каким образом артефакты оказались на территории Колорадо, ведь ранее не было никаких документальных свидетельств присутствия испанских завоевателей севернее штатов Техас и Нью-Мексико. По одной из версий оружие и предметы защиты могли стать предметом торговли с коренными племенами. По другой – покорители Нового Света могли отправиться в походы на север намного раньше, чем известно науке.
Наука
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 07:30
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