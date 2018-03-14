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Илон Маск планирует запустить собственное юмористическое шоу

Илон Маск планирует запустить собственное новое юмористическое шоу. Он договорился с рядом сотрудников сатирического сайта The Onion касательно работы над своим грядущим юмористическим проектом.

Илон Маск планирует запустить собственное юмористическое шоу


Ходят слухи, что два ведущих редактора The Onion, включая также бывшего шеф-редактора, занимаются данным новым проектом с прошлого года. Юмористическое шоу с участием Илона Маска для многих может показаться довольно странным проектом. Однако Маск любит создавать проекты абсолютно в разных областях. При этом у него самого отличное чувство юмора. У Маска в последнее время очень шутливое настроение. Он недавно только продавал "скучные огнемёты", в свою очередь которые прорекламировал серией забавных юмористических постов.

На сегодняшний день Илон Маск, а также другие люди, которые причастны к созданию юмористического нового шоу, пока не распространяются на счёт этого. Поэтому остаётся только ждать официального анонса.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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