Илон Маск планирует запустить собственное юмористическое шоу

Ходят слухи, что два ведущих редактора The Onion, включая также бывшего шеф-редактора, занимаются данным новым проектом с прошлого года. Юмористическое шоу с участием Илона Маска для многих может показаться довольно странным проектом. Однако Маск любит создавать проекты абсолютно в разных областях. При этом у него самого отличное чувство юмора. У Маска в последнее время очень шутливое настроение. Он недавно только продавал "скучные огнемёты", в свою очередь которые прорекламировал серией забавных юмористических постов.На сегодняшний день Илон Маск, а также другие люди, которые причастны к созданию юмористического нового шоу, пока не распространяются на счёт этого. Поэтому остаётся только ждать официального анонса.