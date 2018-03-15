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Американские ученые разработали метод для заморозки живых людей

Американские ученые из Калифорнии разработали метод для заморозки живых людей. Любой доброволец после оплаты 10000 долларов может временно уйти из этого мира, чтобы потом продолжить жить в будущем.


Сотрудники Nectome отметили, что во время такой процедуры сохраняется живой человеческий мозг вместе с нервными окончаниями. Для этого используется специальный состав, а дальше они напоминают стеклянные микроволоски.

Американские ученые разработали метод для заморозки живых людей


Такая технология отличается от обычной криогенной заморозки, а также разрешена на территории штата. Человек тоже подвергается эвтаназии, но перед этим проходит обследование вместе с процедурами и тестами. Потом назначается дата, и проводится процедура.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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