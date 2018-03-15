Американские ученые разработали метод для заморозки живых людей

Сотрудники Nectome отметили, что во время такой процедуры сохраняется живой человеческий мозг вместе с нервными окончаниями. Для этого используется специальный состав, а дальше они напоминают стеклянные микроволоски.Такая технология отличается от обычной криогенной заморозки, а также разрешена на территории штата. Человек тоже подвергается эвтаназии, но перед этим проходит обследование вместе с процедурами и тестами. Потом назначается дата, и проводится процедура.