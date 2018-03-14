Екатерина Андреева продемонстрировала свою растяжку на Мальдивах

В комментарии к видеоролику, который Андреева обнародовала в своём аккаунте, она написала, что один из секретов молодости - это эластичность сухожилия. Ведущая поведала, что ещё древние египтяне верили в то, что по сухожилиям течёт энергия. В рамках видео Екатерина наглядно показала, что в пятьдесят шесть лет она достаточно хорошо владеет своим телом.Ранее Андреева рассказывала касательно своих завтраков на Мальдивах. Известная ведущая поведала, что обычно ест с утра, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Также звезда телеэкранов раскрыла секрет своим фанатам, как ей удаётся в свои года иметь красивую внешность. Пост теледивы за сутки сумел собрать около 71 тысячи лайков более 280 комментариев.