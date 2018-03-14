АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Учёные: Курильщики могут потерять слух

Согласно статистическим данным японских учёных, в полтора раза чаще курильщики теряют слух по сравнению с теми, кто не имеет этой вредной привычки. Это уже не говоря о раке лёгких и других серьёзных заболеваниях.

Учёные: Курильщики могут потерять слух


Для того, чтобы проверить корреляцию между курением и потерей слуха, японские учёные провели исследование, в котором приняли участие порядка 50 тысяч добровольцев. Учёный Ху Хуаньхуань рассказал, что данные цифры являются слишком большими, а потому человечество нуждается в кардинальных переменах в здоровье.

Чтобы подтвердить свои первоначальные предположения, что курильщики на самом деле быстрее теряют слух, учёные во время исследования не принимали во внимание социальный и экономический статус респондентов. Кроме того, профессиональные пункты также не были задействованы, поэтому результаты исследования, по словам Ху Хуаньхуань, можно считать точными. Если же человек бросал курить, то уже через пять лет риски потерять слух начинали равняться обычным людям. Поэтому последствия от курения в данном случае могут быть обратимыми.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 17:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию
Специалисты назвали несколько способов как
Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24
Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в
Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018
Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от
Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков
Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала
Американка после сожжения свадебного платья
General Motors запустит Airbnb для авто на базе
Екатерина Андреева продемонстрировала свою
Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6
Учёные будут определять уровень IQ человека по
На продажу выставили спецавто Chrysler 300C из
Хейтеры считают, что Ксения Бородина втянула
В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии
В Ульяновске открывается первое котокафе с
СМИ: Стивен Хокинг всю жизнь был готов к
В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach
Учёные: Курильщики могут потерять слух
Возле перевала Дятлова обнаружена 14-метровая
Ксения Бородина отдохнула в бане, рискуя
Виктория Дайнеко планирует рождение второго
Дарья Пынзарь сильно обгорела на отдыхе в Турции
Дмитрий Медведев: Молодой семье и кредит со
Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в
Японские ученые нашли самый большой денежный клад
Иосиф Пригожин поведал, кто виноват в его
Британский ученый Стивен Хокинг скончался в
Ученые заменят лабораторных животных
Просмотреть все новости