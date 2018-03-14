Учёные: Курильщики могут потерять слух

Для того, чтобы проверить корреляцию между курением и потерей слуха, японские учёные провели исследование, в котором приняли участие порядка 50 тысяч добровольцев. Учёный Ху Хуаньхуань рассказал, что данные цифры являются слишком большими, а потому человечество нуждается в кардинальных переменах в здоровье.Чтобы подтвердить свои первоначальные предположения, что курильщики на самом деле быстрее теряют слух, учёные во время исследования не принимали во внимание социальный и экономический статус респондентов. Кроме того, профессиональные пункты также не были задействованы, поэтому результаты исследования, по словам Ху Хуаньхуань, можно считать точными. Если же человек бросал курить, то уже через пять лет риски потерять слух начинали равняться обычным людям. Поэтому последствия от курения в данном случае могут быть обратимыми.