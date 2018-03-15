Аудитория Apple Music достигла 38 000 000 пользователей

музыкальном сервисе Apple Music насчитывается 38 000 000 платных подписчиков во всём мире. Данная информация передана Эдди Кью, являющимся старшим вице-президентом Apple. Наряду с этим свыше восьми миллионов человек применяют сервис непосредственно в пробном режиме. К примеру, в Российской Федерации он длится три месяца, на протяжении которых можно бесплатно использовать Apple Music.Число платных подписчиков сервиса Apple Music за последний месяц увеличилось на 2 000 000. Так в начале февраля музыкальный сервис насчитывал свыше 36 000 000 подписчиков. Apple Music намного уступает по числу подписчиков музыкальному шведскому сервису Spotify. Общая аудитория сервиса на конец 2017 года составляла 159 000 000 слушателей в месяц. Из них 71 000 000 оплачивают подписку.