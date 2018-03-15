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Xiaomi запускается собственный аналог Ethereum-игры CryptoKitties

Крупнейший китайский производитель смартфонов Xiaomi запустил свой аналог, завоевавшей популярность игрушки в рамках блокчейна Ethereum CryptoKitties.

Xiaomi запускается собственный аналог Ethereum-игры CryptoKitties


CryptoBunnies либо Jiami Tu позволяет потенциальным владельцам аккаунтов Xiaomi по желанию заводить цифровых крольчат, которые различаются дизайном, а также встроенной характеристикой редкости. Данные касательно каждого «любимца» хранятся в блокчейне. Пока Xiaomi не уточняет, применяет ли она собственный либо публичный блокчейн. В рамках действующих правил, Xiaomi ежедневно выпускать будет определённое количество электронных крольчат в семь утра. Хотя не было предварительного уведомления, пользователи первый выводок крольчат разобрали на протяжении часа.

Представители компании подчёркивают, что в данном случае не разрешается обменивать на криптовалюты либо фиат цифровых крольчат. В КНР торговля криптовалютами с прошлого года находится под запретом.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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