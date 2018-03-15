Xiaomi запускается собственный аналог Ethereum-игры CryptoKitties

CryptoBunnies либо Jiami Tu позволяет потенциальным владельцам аккаунтов Xiaomi по желанию заводить цифровых крольчат, которые различаются дизайном, а также встроенной характеристикой редкости. Данные касательно каждого «любимца» хранятся в блокчейне. Пока Xiaomi не уточняет, применяет ли она собственный либо публичный блокчейн. В рамках действующих правил, Xiaomi ежедневно выпускать будет определённое количество электронных крольчат в семь утра. Хотя не было предварительного уведомления, пользователи первый выводок крольчат разобрали на протяжении часа.Представители компании подчёркивают, что в данном случае не разрешается обменивать на криптовалюты либо фиат цифровых крольчат. В КНР торговля криптовалютами с прошлого года находится под запретом.