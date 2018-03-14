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Анджелина Джоли уверяет, что после развода с Брэдом Питтом у неё не было мужчин

Поклонники Анджелины Джоли в растерянности, ведь, по её словам, после развода с Брэдом Питтом так и не ощутила ни разу сладость свиданий. Однако папарацци видели голливудскую красотку с мужчиной, который может являться её новым возлюбленным.

Расставание одной из самых красивых пар Голливуда стало настоящей сенсацией, ведь казалось, ничто не может разрушить брак. Тем не менее это случилось, и уже с того момента незаметно год прошёл, а многие фанаты до сих пор горюют, что так случилось.

Анджелина Джоли уверяет, что после развода с Брэдом Питтом у неё не было мужчин

Джоли сообщила, что целый год она занималась только актёрской карьерой и своими детьми, а об отношениях с противоположным полом даже не думала.

Представители прессы уверены: Анджелина врёт, поскольку её видели у ресторана в Камбодже, когда она явно заигрывала с неизвестным мужчиной. По информации инсайдера, "Лара Крофт" уже представила ухажёра своим детям, который явился на встречу с гостинцами.

43-летняя артистка прокомментировала тот случай у ресторана в Камбодже, пояснив, что рядом с ней находится телохранитель, а вовсе не возлюбленный, как многие подумали.

Что касается личной жизни Брэда Питта после развода, то он как-то признался, что уже на протяжении года обходится без сексуальных контактов.

Поклонники надеются, что эта прекрасная пара воссоединится, оставив позади все обиды, ради детей и своего счастья.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:06
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