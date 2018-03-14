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Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике фанатов

Недавно в Лос-Анджелесе прошло мероприятие в честь открытия нового сезона шоу "В Америке есть таланты". На данное событие пришла и сорокачетырёхлетняя Хайди Клум.

Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике фанатов


Хайди Клум на днях посетила открытие нового сезона шоу "В Америке есть таланты". Соответствующее видео и фото модель обнародовала в своём микроблоге. Для выхода на люди знаменитость выбрала облегающее платье с глубоким вырезом серебряного цвета. Однако, по мнению пользователей социальной сети, либо Хайди немного поправилась, либо платье звезде мало.

Ролик, на котором запечатлено как Хайди позирует перед фотографами, за сутки собрал около 264 тысячи лайков. При этом соответствующая публикация в течение девятнадцати часов сумела собрать около 60 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 220 комментариев. Стоит напомнить, что супермодель осенью прошедшего года рассталась со своим возлюбленным Вито Шнабелем. Звезда разорвала отношения из-за измен мужчины.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:10
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