Наталья Рудова полностью довольна маленькой грудью, подчёркивая это на фотоснимках

Часто в микроблоге 34-летней блондинки можно увидеть фотографии, на которых она запечатлена без макияжа или в странных одеяниях. Кроме того, своими действиями Наталья явно принимает сторону приверженцев естественной красоты без ботокса и пластических операций. У артистки довольно маленькая грудь, совсем не такая, которую нынешняя мода требует, но, кажется, абсолютно не переживает на этот счёт. Более того, Рудова делает акцент на маленьком размере данной части тела, всем своим видом показывая, что полностью ею довольна.Сейчас Наталья находится в Париже, где создаёт интересные фотосессии прямо на улицах города. Подписчики уже смогли насладиться несколькими снимками, в которых показала себе в узких джинсах и коротком топе. Фанаты восторгаются идеальной фигурой девушки, не жалея "лайков", приятных смайликов и добрых слов.