Археоптериксы умели летать как современные курицы, заявляют ученые

Археоптерикс - важное существо Юрского периода, своего рода недостающее звено между современными птицами и все более похожими на птиц динозаврами. Несмотря на свой период времени, он очень похож на более современные сороки или вороны, хотя имеет как у динозавров острые зубы, когтистые пальцы и костяной хвост.В течение долгого времени палеонтологи рассматривали, был ли Археоптерикс бездействующим, несмотря на его крылья (наподобие пингвинов), или если он мог скользить или даже достигнуть полного полета. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, указывает на то, что археоптерикс более способен к активному полету, но использовал метод, совершенно чуждый современным птицам.Используя неинвазивный метод сканирования окаменелостей, называемый «синхротронной микротомографией», исследовательская группа Европейского синхротронного радиационного фонда во Франции смогла создать трехмерные модели интерьера окаменелости археоптерикса, что позволило им более внимательно изучить внутренние функции динозавра, не повреждая окаменелости.Они обнаружили, что хотя ископаемый археоптерикс имел в основном идеальную структуру кости для полета, у него была примитивная структура плеча, которая намного менее развита, чем то, что было обнаружено у современных птиц. Трудно представить, как птица могла летать с такими простыми плечами, но все остальное в скелете соответствовало возможности полета. Археоптерикс, вероятно, летал, но неясно, как он это делал.