Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные планшеты

Разработанные корпорацией "Ростех" планшеты, являются двухэкранными устройствами Android с десятидюймовыми сенсорными интерактивными экранами. Устройства созданы в НЦЭО. Константин Козлов - генеральный директор НЦЭО, рассказал, что в мировой практике не определили пока универсальных требований к современным электронным устройствам для учеников. Козлов заметил, что ограничениями должны выступать именно медицинские требования СанПин - удобный размер диагонали и влияние на зрение.Федеральным институтом развития образования исследования выяснено, что самым приемлемым для использования в школе является планшет с двумя экранами, один из которых выполнен по технологии "электронных чернил".