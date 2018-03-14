Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные планшеты
В течение полугода 12 000 учеников Свердловской области, Северной Осетии испытают новые современные планшеты от Ростеха на прочность, эффективность, удобство. Устройства ученикам раздадут 1 сентября к новому учебному году.
Разработанные корпорацией "Ростех" планшеты, являются двухэкранными устройствами Android с десятидюймовыми сенсорными интерактивными экранами. Устройства созданы в НЦЭО. Константин Козлов - генеральный директор НЦЭО, рассказал, что в мировой практике не определили пока универсальных требований к современным электронным устройствам для учеников. Козлов заметил, что ограничениями должны выступать именно медицинские требования СанПин - удобный размер диагонали и влияние на зрение.
Федеральным институтом развития образования исследования выяснено, что самым приемлемым для использования в школе является планшет с двумя экранами, один из которых выполнен по технологии "электронных чернил".
Разработанные корпорацией "Ростех" планшеты, являются двухэкранными устройствами Android с десятидюймовыми сенсорными интерактивными экранами. Устройства созданы в НЦЭО. Константин Козлов - генеральный директор НЦЭО, рассказал, что в мировой практике не определили пока универсальных требований к современным электронным устройствам для учеников. Козлов заметил, что ограничениями должны выступать именно медицинские требования СанПин - удобный размер диагонали и влияние на зрение.
Федеральным институтом развития образования исследования выяснено, что самым приемлемым для использования в школе является планшет с двумя экранами, один из которых выполнен по технологии "электронных чернил".
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55