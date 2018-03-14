Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал пришельцев “ЕТ”

Перед такими событиями были отмечены 33 радиовспышки, а новые аналоги отличаются от них большой мощностью и яркостью. Многие эксперты считали виновником события нейтронную звезду, но теперь изменили свое мнение. С помощью специального оборудования, позволяющего заниматься поисками внеземных разумных существ, были записаны сигналы, что уже стало большой удачей для астрономов.Они уверены, что количество посланий будет увеличиваться, так что пока занимаются исследованием природы полученных данных. В будущем станет возможным создание сети, позволяющей доносить информацию от землян во Вселенную, хотя ждать ответа придется 50000 лет.