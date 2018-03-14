В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты вернули зрение

Пациентом оказалась 90-летняя жительница города, ветеран Великой Отечественной войны, ослепшая десять лет назад на оба глаза вследствие запущенного случая катаракты.Женщина уже потеряла надежду увидеть окружающих, но сложная хирургическая операция, проведенная местными специалистами с огромным профессиональным опытом на современном оборудовании, вернула ей зрение.Непосредственно хирургического в операции было то, что проделали один прокол в 2,2 миллиметра (обычно делают разрез размером до 12 мм), и дальше уже стояло дело за опытом и мастерством хирурга Григория Симоненко, проделавшего уникальную операцию.Еще известен случай возвращения зрения в Челябинске тоже полностью незрячей пациентке, которой вживили электронный газ, оснащенный чипом, посылающим сигналы нейронам в мозг.