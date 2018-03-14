В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты вернули зрение
Офтальмологи Тюменской областной клинической больнице № 1 вернули зрение ветерану ВОВ после десятилетней слепоты.
Пациентом оказалась 90-летняя жительница города, ветеран Великой Отечественной войны, ослепшая десять лет назад на оба глаза вследствие запущенного случая катаракты.
Женщина уже потеряла надежду увидеть окружающих, но сложная хирургическая операция, проведенная местными специалистами с огромным профессиональным опытом на современном оборудовании, вернула ей зрение.
Непосредственно хирургического в операции было то, что проделали один прокол в 2,2 миллиметра (обычно делают разрез размером до 12 мм), и дальше уже стояло дело за опытом и мастерством хирурга Григория Симоненко, проделавшего уникальную операцию.
Еще известен случай возвращения зрения в Челябинске тоже полностью незрячей пациентке, которой вживили электронный газ, оснащенный чипом, посылающим сигналы нейронам в мозг.
Пациентом оказалась 90-летняя жительница города, ветеран Великой Отечественной войны, ослепшая десять лет назад на оба глаза вследствие запущенного случая катаракты.
Женщина уже потеряла надежду увидеть окружающих, но сложная хирургическая операция, проведенная местными специалистами с огромным профессиональным опытом на современном оборудовании, вернула ей зрение.
Непосредственно хирургического в операции было то, что проделали один прокол в 2,2 миллиметра (обычно делают разрез размером до 12 мм), и дальше уже стояло дело за опытом и мастерством хирурга Григория Симоненко, проделавшего уникальную операцию.
Еще известен случай возвращения зрения в Челябинске тоже полностью незрячей пациентке, которой вживили электронный газ, оснащенный чипом, посылающим сигналы нейронам в мозг.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 21:40