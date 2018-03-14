Пентагон игнорирует НЛО и это может повлиять на человечество

По словам бывшего помощника министра обороны США по разведке Кристофера Меллона, действия правительства крайне неадекватны. Есть угрозы и возможности, представленные историями НЛО, и если США не будет действовать в ближайшее время, это может привести к непредвиденным результатам.По словам Меллона, в ночном небе происходит много странных вещей, которые в настоящее время нельзя полностью объяснить. Наихудший сценарий заключается в том, что это разведчики вторгшейся инопланетной расы, но если сообщается, что НЛО на самом деле являются результатом передовых военных достижений других стран, все по-прежнему выглядит довольно плохо для США.Меллон заявляет, что одна из больших проблем, связанных с текущим расследованием Пентагона, заключается в том, что в отделе нет возможности объединить ресурсы из других частей вооруженных сил США. Отчеты пилотов о странных явлениях не передаются целевой группе НЛО и вместо этого остаются без изменений в архивах различных правительственных учреждений.В то же время Меллон полагает, что в данное время идет борьба с необузданным скептицизмом, который удерживает человечество от полного признания того, как странные некоторые сведения о НЛО, поскольку над очевидцами необъяснимых явлений зачастую подшучивают вместо того, чтобы сделать шаг вперед и предположить, что необходимы дальнейшие исследования подобных инцидентов.Меллон делает несколько интересных моментов о возможности того, что НЛО могут быть продвинуты военными творениями из других стран вокруг Земли. Но трудно поверить, что это действительно инопланетяне, хотя бы потому, что ученые до сих пор не обнаружили никаких других признаков того, что интеллектуально развитые пришельцы существуют во Вселенной.