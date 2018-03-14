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Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его похороны

Александра Табакова, являющаяся дочерью Олега Табакова, может не прийти на похороны своего отца. Женщина перестала общаться с актёром после его ухода из семьи к Марине Зудиной.

Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его похороны

У Олега Табакова есть дочь, родившаяся в первом браке. Первая супруга актёра - Елена Крылова, поведала, что из-за ухода артиста из семьи они на протяжении многих лет не общались. Скорей всего, женщина не придёт на похороны отца.

Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его похороны

Сейчас Александре Табаковой пятьдесят один год. В момент распада семьи, ей было двадцать девять лет. Дочь артиста закончила МХАТ, после чего работала в театре и снималась в кино. Женщине пророчили блестящую карьеру. Однако после ухода актёра из семьи к Марине Зудиной она бросила актерскую профессию. Александра своего отца воспринимала как предателя. У женщины есть двадцатидевятилетняя дочка. Внучка Табакова выучилась на театрального художника, после чего активно сотрудничала с театром своего деда - «Табакерка».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:25
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