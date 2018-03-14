Китай разрабатывает истребители на основе «плащей-невидимок»

Эти сверхматерии могут потенциально быть согнуты для разных целей. Согласно отчетам CCTV, помимо обеспечения невидимости, они также могут использоваться для предотвращения горения и замерзания внутри самолетов. Пока нет конкретных подробностей относительно формы этих плащей-невидимок и того, как они работают, но они, по-видимому, будут задействованы на флоте китайских истребителей J-20.Конечно, большой вопрос заключается в том, является ли CCTV абсолютно честным в своих заявлениях, так как китайское правительство полностью контролирует медиа-сервис.То, что делает эти заявления еще более подозрительными, - это тот факт, что невидимость действительно трудно получить. Многие попытки были предприняты в прошлом, но в тот момент, когда замаскированный объект начинает двигаться, становится намного легче его обнаружить. В то время как сверхматериалы могут потенциально изгибать инфракрасный свет, чтобы заставить исчезнуть неподвижный объект, эту технологию было бы намного сложнее использовать в плоскости.Хотя нельзя исключить возможность того, что Китай действительно разработал этот невероятный новый плащ невидимости. Поэтому, если в небе когда-нибудь удастся увидеть таинственный НЛО, который частично сливается с облаками и небом, невозможно исключить в этом участие передовых китайских военных самолетов.