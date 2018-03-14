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В Apple обнародовали дату презентации новой версии iPhone

Представителями компании Apple озвучена дата будущей презентации iPhone. В свою очередь «Яблочная» корпорация отказалась посещать в марте выставку WWDC 2018.

В Apple обнародовали дату презентации новой версии iPhone


Яблочники планируют все значимые новинки, включая также iPhone SE 2018, показать в рамках летней презентации. Сотрудниками Apple анонсирован показ многих гаджетов, базой которых являются tvOS 12, macOS 10.14, iOS 12. Сюда вошли также новые современные планшеты iPad Pro. WDC 2018 планируют проводить в период 4 - 8 июня этого года. В рамках мероприятия представят не только девайсы Apple. В корпорации планируют для всех разработчиков провести мастер-класс, научив их более эффективно применять новые функциональные возможности, лучше реализовывать поддержку.

С 22 марта будут принимать заявки на участие в данной конференции. По мнению экспертов, билеты раскупят за несколько минут. При этом на каждое место в данном случае претендуют от десяти до пятнадцати человек.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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