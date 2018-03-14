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Ольга Бузова провозгласила себя королевой Инстаграма

Знаменитая телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова не перестает поражать поклонников своими яркими высказываниями, которые зачастую возмущают пользователей Сети. Не так давно теледива самопровозгласила себя королевой Инстаграма, однако фанаты попросили звезду быть поскромнее.

Ольга Бузова провозгласила себя королевой Инстаграма

В своем микроблоге Ольга Бузова ежедневно публикует большое количество «сторис». Именно за такую регулярную демонстрацию своей жизни в Сети пользователи ранее прозвали телеведущую «Дома-2» королевой «сторис».

Однако Бузовой, по всей видимости, оказалось мало данного титула, и знаменитость сама решила короновать себя в Instagram.

«Я не королева «сторис», я королева Instagram как минимум», - сообщила Ольга.

Стоит отметить, что поклонников возмутило подобное поведение артистки. Большинство фолловеров посчитали, что у Бузовой началась тяжелая форма звездной болезни и нарциссизма, с которыми необходимо бороться.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02
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