Ольга Бузова провозгласила себя королевой Инстаграма

«Я не королева «сторис», я королева Instagram как минимум», - сообщила Ольга.

В своем микроблоге Ольга Бузова ежедневно публикует большое количество «сторис». Именно за такую регулярную демонстрацию своей жизни в Сети пользователи ранее прозвали телеведущую «Дома-2» королевой «сторис».Однако Бузовой, по всей видимости, оказалось мало данного титула, и знаменитость сама решила короновать себя в Instagram.Стоит отметить, что поклонников возмутило подобное поведение артистки. Большинство фолловеров посчитали, что у Бузовой началась тяжелая форма звездной болезни и нарциссизма, с которыми необходимо бороться.