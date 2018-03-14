Валерий Меладзе никогда не поёт дома, чтобы не раздражать детей

Наверняка многие думали, что Валерий на пару с Альбиной семейными вечерами распевают какие-нибудь песни из собственного или же чужого репертуара, но на самом деле это совсем не так.Прославленный артист рассказал, что в их доме петь запрещено. Как ни странно, пение больше раздражает детей, чем родителей, поэтому в этом семейном гнёздышке никто не разминает голосовые связки. Меладзе, Джанабаева и дети любят, чтобы было тихо, когда можно спокойно поговорить и обсудить интересные темы. По словам Валерия, от танцев и запеваний сильно устаёшь на сцене, поэтому дома этим заниматься совсем не хочется.Напомним, Валерий Меладце и бывшая солистка группы "ВИА Гра" живут в браке с 2014 года, хотя их первый сын Константин родился ещё в 2004 году, когда певец был женат на другой женщине, но уже крутил роман с Джанабаевой. Второй сын Лука появился на свет летом 2014 года. От брака с Ириной Меладзе имеет троих дочерей Ингу, Ариану и Софью.