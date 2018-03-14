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Дмитрий Медведев: Молодой семье и кредит со скидкой

За последние годы в России значительно больше правительство и Госдума уделяет внимание материальной поддержке молодых семей. В частности, действуют программы финансирования при рождении первенца и последующих детей, при покупке авто, при получении ипотечного кредита. По мнению чиновников это может улучшить демографической ситуации в стране уже в этом году.

Расширенную помощь молодым семьям предложит государство в 2018 году Эти программы проходят при поддержке банков с госучастием. Основным событием в этой социальной сфере стало введение пособия для семей с первенцами, когда выплачивается помощь на появившегося в семье ребенка. В этом случае действует ограничение - если средний доход на каждого члена семьи не превышает сумму в полтора размера прожиточного минимума.

Дмитрий Медведев: Молодой семье и кредит со скидкой


Причем на 2-го ребенка распространяются эти же правила, только выплата идет из маткапитала. Саму программу маткапитала продлили еще на 3 года, до конца начала 2022 года. «Семейный автомобиль» по которому можно купить отечественное авто со значительным бонусом - до 10% цена которого будет не дороже 1,5 млн рублей. Накануне выборов за последние пол года значительно расширился перечень программ поддержки молодых семей. Это должно нивелировать те изменения, которые ждут россияне после 18 марта, когда планируется ввести несколько непопулярных социальных законов. Одновременно действует проект
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:00
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