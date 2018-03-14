В Ульяновске открывается первое котокафе с живущими питомцами

Жители смогут читать книги или играть в настольные игры, а также пообщаться с котами и кошками, пока не имеющими постоянного дома. Понравившегося пушистого красавца можно забрать с собой, так как все животные провакцинированы и имеют паспорта, выданные приютом.Кофе или чай подается бесплатно, а также владельцы новинки кроме столиков и диванов сделают мягкие лежанки для чеверолапых друзей. У питомцев будут игрушки и когтедерки, после чего они смогут отдохнуть в домиках внутри мебели.