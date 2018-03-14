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В Ульяновске открывается первое котокафе с живущими питомцами

В Ульяновске открывается первое котокафе с живущими питомцами, которое соединило вместе кофейню и арт-пространство. Посетители будут оплачивать только время, проведенное внутри помещения.

Жители смогут читать книги или играть в настольные игры, а также пообщаться с котами и кошками, пока не имеющими постоянного дома. Понравившегося пушистого красавца можно забрать с собой, так как все животные провакцинированы и имеют паспорта, выданные приютом.

В Ульяновске открывается первое котокафе с живущими питомцами


Кофе или чай подается бесплатно, а также владельцы новинки кроме столиков и диванов сделают мягкие лежанки для чеверолапых друзей. У питомцев будут игрушки и когтедерки, после чего они смогут отдохнуть в домиках внутри мебели.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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