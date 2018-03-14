Возле перевала Дятлова обнаружена 14-метровая пирамида
Валентин Дегтерев во время просмотра снимков, сделанных спутниками, заметил 14-метровую пирамиду, расположенную возле перевала Дятлова. Он решил опубликовать видео в сетях и поделиться информацией с подписчиками.
Северный Урал имеет много аномальных зон и древних построек, но в данном случае объект возвышается на горной вершине недалеко от места гибели группы туристов. Он сильно выделяется на фоне природы и может быть создан из редкой породы мрамора или другого камня, не замеченного в местных недрах.
Пока исследователь предположил, что пирамида является святыней горе Холатчахль и вогулы до сих пор поклоняются древнему артефакту. Однако тогда народы не могли построить ее без специальной техники, но им могли помочь пришельцы, решившие оставить для потомков свое наследие.
Северный Урал имеет много аномальных зон и древних построек, но в данном случае объект возвышается на горной вершине недалеко от места гибели группы туристов. Он сильно выделяется на фоне природы и может быть создан из редкой породы мрамора или другого камня, не замеченного в местных недрах.
Пока исследователь предположил, что пирамида является святыней горе Холатчахль и вогулы до сих пор поклоняются древнему артефакту. Однако тогда народы не могли построить ее без специальной техники, но им могли помочь пришельцы, решившие оставить для потомков свое наследие.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20