Возле перевала Дятлова обнаружена 14-метровая пирамида

Северный Урал имеет много аномальных зон и древних построек, но в данном случае объект возвышается на горной вершине недалеко от места гибели группы туристов. Он сильно выделяется на фоне природы и может быть создан из редкой породы мрамора или другого камня, не замеченного в местных недрах.Пока исследователь предположил, что пирамида является святыней горе Холатчахль и вогулы до сих пор поклоняются древнему артефакту. Однако тогда народы не могли построить ее без специальной техники, но им могли помочь пришельцы, решившие оставить для потомков свое наследие.