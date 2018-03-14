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Астрономы обнаружили, что галактики вращаются подобно часовому механизму

Астрономы обнаружили, что все галактики вращаются раз в миллиарды лет, независимо от того, насколько они велики. Земля, вращающаяся вокруг своей оси, дает определение суткам, а полная орбита Земли вокруг Солнца - год.

Астрономы обнаружили, что галактики вращаются подобно часовому механизму


«Это не точность швейцарских часов. Но независимо от того, является ли галактика очень большой или очень маленькой, если бы вы могли очутиться краю своего галактического диска во время его вращения, вам понадобится около миллиарда лет, чтобы пройти весь путь. Обнаружение такой закономерности в галактиках действительно помогает нам лучше понять их механику», - сказал профессор Герхардт Меурер из узла UWA Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

Профессор Меурер и его команда также обнаружили доказательства появления старых звезд на краю галактик.

«На основе существующих моделей мы ожидали найти тонкую популяцию молодых звезд на самом краю галактических дисков, которые мы изучали. Но вместо того, чтобы найти только газ и новообразованные звезды по краям их дисков, мы также обнаружили значительную популяцию старших звезд, а также тонкое смятие молодых звезд и межзвездного газа», - сказал он.

«Это важный результат, потому что знание того, где заканчивается галактика, означает, что астрономы могут ограничивать свои наблюдения, а не тратить время, силы и вычислительную мощность на изучение данных за пределами этого момента. Поэтому из-за этой работы мы теперь знаем, что галактики вращаются раз в миллиарды лет, с острым краем, который заполнен смесью межзвездного газа, как с старыми, так и с молодыми звездами», - сказал профессор Меурер.

Профессор Меурер сказал, что следующее поколение радиотелескопов, таких как скорострочный квадратный массив (СКА), будет генерировать огромные объемы данных и знать, где лежит край галактики, а также уменьшит вычислительную мощность, необходимую для поиска по данным.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 10:49
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