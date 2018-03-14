Британский ученый Стивен Хокинг скончался в 77-летнем возрасте
Британские СМИ сообщили о кончине ученого Стивена Хокинга. Он ушел из жизни в 77-летнем возрасте 14 марта.
Журналисты узнали информацию от родственников физика, жившего в Кембридже. Тело было найдено в его доме, а также время и место похорон будет объявлено позже. Наследники отметили, что Стивен Хокинг сделал большой вклад в науку и его имя навечно останется в истории.
Гениальный ученый написал много трудов, посвященных первичному развитию Вселенной, а также на протяжении всей жизни боролся со смертельным диагнозом, поставленным ему медиками в юности. В 2015 г был выпущен фильм, рассказывающий историю жизни необыкновенного человека, который перед своей кончиной предупредил людей об опасности роботов, способных уничтожить весь мир.
Журналисты узнали информацию от родственников физика, жившего в Кембридже. Тело было найдено в его доме, а также время и место похорон будет объявлено позже. Наследники отметили, что Стивен Хокинг сделал большой вклад в науку и его имя навечно останется в истории.
Гениальный ученый написал много трудов, посвященных первичному развитию Вселенной, а также на протяжении всей жизни боролся со смертельным диагнозом, поставленным ему медиками в юности. В 2015 г был выпущен фильм, рассказывающий историю жизни необыкновенного человека, который перед своей кончиной предупредил людей об опасности роботов, способных уничтожить весь мир.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20