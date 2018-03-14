Камера наблюдения запечатлела появление фантома в виде белого сгустка возле дома

Она активизировалась ночью, заметив странный объект, находящийся в этом месте. В сюжет четко виден бледный бесформенный силуэт призрака, пролетающий в воздухе, после чего он просто исчезает в воздухе. Сам человек был напуган странным событием и решил показать ролик людям, чтобы узнать о своих дальнейших действиях.Некоторые лица считают, что это могло быть обычное насекомое, попавшее в объектив, но эта версия была сразу отвергнута остальными зрителями. Привидение пролетало над крышей здания и между деревьями, а также находилось на большом расстоянии от устройства. Пока неизвестно, что могло понадобиться ему в этом уголке, потому что инцидент не поддается логическому объяснению.