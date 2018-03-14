Рената Литвинова удивляется, насколько дочь похожа на неё

"Нас объединяет чувство юмора и бесконечной иронии. И вечная влюбленность в кого-то, не знающего о твоей любви, - это так по-литвиновски!", - сказала 51-летняя артистка.

16-летняя девушка ныне находится во Франции, где проходит обучение. Для своей наследницы российская актриса приобрела там квартиру. Конечно же, мать и дочь видятся так часто, как только можно, наслаждаясь обществом друг друга каждый раз.Бывает порой так, что отношения между родителями и детьми напряжённые, общение идёт кое-как, но это не случай семьи Литвиновых. Рената и Ульяна общаются легко и непринуждённо, словно бы они хорошие подруги. Популярная актриса рассказала, что именно более всего связывает их, в чём они похожи.Сама же Ульяна поведала, что характером пошла именно в мать, и во многом, наверное, именно поэтому решила свою жизнь посвятить актёрскому искусству.Ульяна родилась летом 2001 года, а отцом её является бизнесмен Леонид Добровский, за которым Литвинова была замужем до 2007 года.