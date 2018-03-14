В Сингапуре фантом девушки на дороге был зафиксирован видеорегистратором

Призрачная фигура особы имела длинные волосы и наблюдала за движением транспорта. Водитель случайно заметил ее на мониторе устройства, после чего был поражен таким зрелищем. Многие верующие люди стали высказывать различные предположения по такому поводу, а автолюбители отнеслись к сообщению достаточно спокойно.Зрители после просмотра устроили небольшую дискуссию и стали вспоминать другие ситуации, когда привидения были замечены на дорогах. Многие люди считали, что эти души появляются на месте аварии, а также могут приходить к людям из потустороннего мира, доказывая его существование.