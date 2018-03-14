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Мария Погребняк блеснула своей новой коллекцией женской одежды

Мария Погребняк изумила публику, представив свою новую коллекцию одежды на мероприятии Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Несколько лет назад супруга известного футболиста Павла Погребняка поняла, что хочет и может заниматься дизайном женской одежды. Своё дело молодая женщина решила организовать по-крупному, и на сегодняшний день она является довольно известной личностью в сфере отечественной моды. Творения Марии всегда отличались женственностью и элегантностью, да и сама она всегда выглядит по первому классу.

Мария Погребняк блеснула своей новой коллекцией женской одежды

На этот раз коллекция изобиловала более короткими платьями, чем обычно. Было множество весьма дерзких нарядов, которые далеко не каждая девушка осмелится надеть, чтобы выйти на улицу.

Фанаты по достоинству оценили новую коллекцию Погребняк, уверяя, что она снова показала свой дизайнерский талант. На своей странице в социальной сети Instagram Мария выложила видео с прошедшего модного показа, добавив, что безумно рада проделанной работе, ведь очень старалась. Старалась и вся её команда: режиссёр, стилисты, визажисты. Всех их девушка душевно поблагодарила.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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