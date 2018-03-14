«Почта России» собирается бороться с воровством

Именно принятая программа должна помощь свести количество подобных инцидентов к минимуму. По словам генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, заработает программа уже в текущем году, что позволит резко снизить число краж в ведомстве. Ни одно такого рода преступление не должно остаться безнаказанным.Воруют все и разными суммами – от простых работников до начальников отделений. Так, например, в прошлом году в Тульской области сразу четыре представителя «Почты России» сели на скамью подсудимых за кражи.