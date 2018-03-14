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«Почта России» собирается бороться с воровством

«Почта России», приняв соответствующую программу, собирается начать серьезную борьбу с воровством на собственных отделениях.
«Почта России» собирается бороться с воровством


Именно принятая программа должна помощь свести количество подобных инцидентов к минимуму. По словам генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, заработает программа уже в текущем году, что позволит резко снизить число краж в ведомстве. Ни одно такого рода преступление не должно остаться безнаказанным.

Воруют все и разными суммами – от простых работников до начальников отделений. Так, например, в прошлом году в Тульской области сразу четыре представителя «Почты России» сели на скамью подсудимых за кражи.
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:30
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