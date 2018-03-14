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Сергей Астахов собирается помогать дочери стать актрисой

Актер Сергей Астахов признался, что его 19-летняя дочь уже выбрала будущую профессию. И он, как отец, собирается ей помогать, чтобы она стала актрисой.
Сергей Астахов собирается помогать дочери стать актрисой


Астахов шутит, что желал бы видеть дочь «нормальным человеком», а не актрисой. Однако Мария решила по-другому. Проучившись в Великобритании и США и планируя работать журналистом, девушка передумала и теперь собирается посвятить себя кино.

Ее отец известие о будущей коллеге в собственной семье принял без особого энтузиазма. Но тем не менее в его планах оказать всяческую помощь Марии при поступлении в ВУЗ. А уж если ей этого сделать не удастся, он обещал взять девушку в свой спектакль. Как говорит Сергей Астахов, ему за «счастье помогать дочери».

В окружении артиста только его гражданская жена Виктория не имеет отношения к актерскому ремеслу – она учитель начальных классов. И это очень нравится самому Астахову: не нужно дома обсуждать очередную роль или интриги.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:10
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