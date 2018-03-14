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Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову

Новые выпуски детского мультфильма "Простоквашино" будут посвящены Олегу Табакову.

Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову


Российскому артисту Олегу Табакову, умершему 12 марта будут посвящены все новые выпуски мультипликационного сериала «Простоквашино». В каждом из них будут написаны строки в память актеру. Юлиана Слащева председатель студии «Союзмультфильм» поделилась, что смерть великого артиста стала ударом для нее. Стоит добавить, что со следующего месяца в интернете появятся новые выпуски всеми любимого мультфильма, где озвучивать всех героев будут другие исполнители. Также появятся новые персонажи.
Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 12:30
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