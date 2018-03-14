Новые выпуски "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову

Российскому артисту Олегу Табакову, умершему 12 марта будут посвящены все новые выпуски мультипликационного сериала «Простоквашино». В каждом из них будут написаны строки в память актеру. Юлиана Слащева председатель студии «Союзмультфильм» поделилась, что смерть великого артиста стала ударом для нее. Стоит добавить, что со следующего месяца в интернете появятся новые выпуски всеми любимого мультфильма, где озвучивать всех героев будут другие исполнители. Также появятся новые персонажи.