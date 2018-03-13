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Ученые США планируют запустить термоядерный реактор через 15 лет

Реакция искусственного синтеза, по сути, является современным эквивалентом Философского камня; невероятный неограниченный источник энергии, который пока теоретически возможен, до сих пор оказался неуловимым для ученых, пытавшихся его создать.

Ученые США планируют запустить термоядерный реактор через 15 лет


Ученые пытались взломать этот код на протяжении десятилетий, но, учитывая, что стабильная реакция синтеза в основном означает создание миниатюрной звезды, это не совсем так. Эксперименты исследователей по слиянию за многие годы отстают от воображаемой версии технологий, которую показывают в фантастических фильмах. Ученые все еще имеют много препятствий для пересечения, прежде чем слияние может быть достигнуто в лабораторных условиях.

Один из этих небольших шагов в этом направлении был достигнут, поскольку CFS объединился с учеными в Массачусетском технологическом институте, чтобы начать эксперименты по слиянию, используя сверхпроводники и магниты, чтобы вместе проводить эксперименты в этой области, хотя у исследователей нет четкого видения того, как эти эксперименты будут выглядеть.

По словам президента Массачусетского технологического института Л. Рафаэля Рейфа: «Это важный исторический момент: прогресс в сверхпроводящих магнитах потенциально опасен для энергетики. Поскольку человечество сталкивается с растущими рисками разрушения климата, я очень рад, что наш университет объединяется с промышленными союзниками, как давними, так и новыми, для полноты развития этого преобразующего видения для нашего общего будущего на Земле ».

Теоретически, слияние может помочь в борьбе со значительными негативными последствиями, которые могут быть вызваны нынешними источниками энергии, выделяющими углерод. Если эта технология сработает, она вполне может представлять лучшую ставку на сохранение мира, пригодного для жизни в будущем.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:20
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