Ученые США планируют запустить термоядерный реактор через 15 лет

Ученые пытались взломать этот код на протяжении десятилетий, но, учитывая, что стабильная реакция синтеза в основном означает создание миниатюрной звезды, это не совсем так. Эксперименты исследователей по слиянию за многие годы отстают от воображаемой версии технологий, которую показывают в фантастических фильмах. Ученые все еще имеют много препятствий для пересечения, прежде чем слияние может быть достигнуто в лабораторных условиях.Один из этих небольших шагов в этом направлении был достигнут, поскольку CFS объединился с учеными в Массачусетском технологическом институте, чтобы начать эксперименты по слиянию, используя сверхпроводники и магниты, чтобы вместе проводить эксперименты в этой области, хотя у исследователей нет четкого видения того, как эти эксперименты будут выглядеть.По словам президента Массачусетского технологического института Л. Рафаэля Рейфа: «Это важный исторический момент: прогресс в сверхпроводящих магнитах потенциально опасен для энергетики. Поскольку человечество сталкивается с растущими рисками разрушения климата, я очень рад, что наш университет объединяется с промышленными союзниками, как давними, так и новыми, для полноты развития этого преобразующего видения для нашего общего будущего на Земле ».Теоретически, слияние может помочь в борьбе со значительными негативными последствиями, которые могут быть вызваны нынешними источниками энергии, выделяющими углерод. Если эта технология сработает, она вполне может представлять лучшую ставку на сохранение мира, пригодного для жизни в будущем.