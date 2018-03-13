АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Астрономы обнаружили самый сильный всплеск загадочного инопланетного сигнала

Человечество не одно столетие изучает космос, но до сих пор не известно, что такое темная материя, существует ли жизнь на других планетах, или даже то, что вызывает эти невероятно мощные, чрезвычайно короткие всплески радиоволн, которые ученые наблюдают годами. Последнее особенно интересно, учитывая, что астрономы только что обнаружили самый яркий радиопоток.

Астрономы обнаружили самый сильный всплеск загадочного инопланетного сигнала


Быстрые радиопакеты (FRB) были обнаружены только в 2007 году, и хотя астрономы обнаружили более 30 из них, никто точно не знает, откуда они пришли, или почему они так сильны. Нейтронные звезды, пульсары и черные дыры были выдвинуты в качестве источников FRB, но все, что ученые могут сказать наверняка, так это то, что источник обладает невероятным количеством энергии.

«В то время как астрономы не так много знают о FRB, мы можем сделать некоторые интригующие детали о них. Во-первых, они демонстрируют скачкообразную развертку по частоте, которая предполагает, что они невероятно далеки: миллиарды световых лет от нас. FRB путешествуют миллиарды лет, чтобы добраться до нас, и длится всего несколько миллисекунд. Для того, чтобы мы могли четко определить их после такого долгого путешествия, они также должны быть безумно яркими», - сказал Дэнни Прайс, который работает над проектом «Прорыв прослушивания».

9 марта самый яркий FRB из всех, обнаруженных до сих пор, был уловлен радиотелескопом Parkes Radio Telescope, расположенным в Австралии. Дублированный FRB 180309 оказался самым ярким и самим дальним из всех зафиксированных.

FRB, несмотря на свою яркость и мощь, похоже, не появляются шаблонно. Они происходят из разных уголков неба бессистемно, что сильно затрудняет их фиксирование и дальнейшее исследование. Пока не будет собрано
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:11
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с
Peugeot iOn превратили в кухню на колесах
Эксперты назвали самых преданных владельцев авто
Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки
Поклонники обсуждают предполагаемую беременность
Эксперты: Самые большие города мира зависят от
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Просмотреть все новости