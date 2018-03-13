Астрономы обнаружили самый сильный всплеск загадочного инопланетного сигнала

Быстрые радиопакеты (FRB) были обнаружены только в 2007 году, и хотя астрономы обнаружили более 30 из них, никто точно не знает, откуда они пришли, или почему они так сильны. Нейтронные звезды, пульсары и черные дыры были выдвинуты в качестве источников FRB, но все, что ученые могут сказать наверняка, так это то, что источник обладает невероятным количеством энергии.«В то время как астрономы не так много знают о FRB, мы можем сделать некоторые интригующие детали о них. Во-первых, они демонстрируют скачкообразную развертку по частоте, которая предполагает, что они невероятно далеки: миллиарды световых лет от нас. FRB путешествуют миллиарды лет, чтобы добраться до нас, и длится всего несколько миллисекунд. Для того, чтобы мы могли четко определить их после такого долгого путешествия, они также должны быть безумно яркими», - сказал Дэнни Прайс, который работает над проектом «Прорыв прослушивания».9 марта самый яркий FRB из всех, обнаруженных до сих пор, был уловлен радиотелескопом Parkes Radio Telescope, расположенным в Австралии. Дублированный FRB 180309 оказался самым ярким и самим дальним из всех зафиксированных.FRB, несмотря на свою яркость и мощь, похоже, не появляются шаблонно. Они происходят из разных уголков неба бессистемно, что сильно затрудняет их фиксирование и дальнейшее исследование. Пока не будет собрано