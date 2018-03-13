Астрономы обнаружили самый сильный всплеск загадочного инопланетного сигнала
Человечество не одно столетие изучает космос, но до сих пор не известно, что такое темная материя, существует ли жизнь на других планетах, или даже то, что вызывает эти невероятно мощные, чрезвычайно короткие всплески радиоволн, которые ученые наблюдают годами. Последнее особенно интересно, учитывая, что астрономы только что обнаружили самый яркий радиопоток.
Быстрые радиопакеты (FRB) были обнаружены только в 2007 году, и хотя астрономы обнаружили более 30 из них, никто точно не знает, откуда они пришли, или почему они так сильны. Нейтронные звезды, пульсары и черные дыры были выдвинуты в качестве источников FRB, но все, что ученые могут сказать наверняка, так это то, что источник обладает невероятным количеством энергии.
«В то время как астрономы не так много знают о FRB, мы можем сделать некоторые интригующие детали о них. Во-первых, они демонстрируют скачкообразную развертку по частоте, которая предполагает, что они невероятно далеки: миллиарды световых лет от нас. FRB путешествуют миллиарды лет, чтобы добраться до нас, и длится всего несколько миллисекунд. Для того, чтобы мы могли четко определить их после такого долгого путешествия, они также должны быть безумно яркими», - сказал Дэнни Прайс, который работает над проектом «Прорыв прослушивания».
9 марта самый яркий FRB из всех, обнаруженных до сих пор, был уловлен радиотелескопом Parkes Radio Telescope, расположенным в Австралии. Дублированный FRB 180309 оказался самым ярким и самим дальним из всех зафиксированных.
FRB, несмотря на свою яркость и мощь, похоже, не появляются шаблонно. Они происходят из разных уголков неба бессистемно, что сильно затрудняет их фиксирование и дальнейшее исследование. Пока не будет собрано
Быстрые радиопакеты (FRB) были обнаружены только в 2007 году, и хотя астрономы обнаружили более 30 из них, никто точно не знает, откуда они пришли, или почему они так сильны. Нейтронные звезды, пульсары и черные дыры были выдвинуты в качестве источников FRB, но все, что ученые могут сказать наверняка, так это то, что источник обладает невероятным количеством энергии.
«В то время как астрономы не так много знают о FRB, мы можем сделать некоторые интригующие детали о них. Во-первых, они демонстрируют скачкообразную развертку по частоте, которая предполагает, что они невероятно далеки: миллиарды световых лет от нас. FRB путешествуют миллиарды лет, чтобы добраться до нас, и длится всего несколько миллисекунд. Для того, чтобы мы могли четко определить их после такого долгого путешествия, они также должны быть безумно яркими», - сказал Дэнни Прайс, который работает над проектом «Прорыв прослушивания».
9 марта самый яркий FRB из всех, обнаруженных до сих пор, был уловлен радиотелескопом Parkes Radio Telescope, расположенным в Австралии. Дублированный FRB 180309 оказался самым ярким и самим дальним из всех зафиксированных.
FRB, несмотря на свою яркость и мощь, похоже, не появляются шаблонно. Они происходят из разных уголков неба бессистемно, что сильно затрудняет их фиксирование и дальнейшее исследование. Пока не будет собрано