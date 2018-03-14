"Роскосмос" провалил рекордный для России запуск спутников

Малые спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, принадлежащие американской компании Astro Digital, должны были быть выведены на орбиту российским разгонным блоком «Фрегат», однако оказались неисправны. При этом в «Роскосмосе» официально заявили о том, что запуск был проведен успешно.Astro Digital в суде сумели доказать, что спутники были выведены из строя воспламенившимся гидразином, который пролился из разгонного блока «Фрегат». В итоге из 73 спутников 12 были повреждены. «Роскосмос» отрицал свою причастность к неисправности спутников, однако американская компания добилась компенсации от российского космического агентства, так как телеметрические данные показали утечку гидразина.Запуск производился из космодрома «Байконур» в июне 2017 года и стал рекордным для России по запуску количества малых спутников одновременно ракетой-носителем «Союз», однако в итоге оказался самым провальным. Вряд ли в дальнейшем заказчики захотят воспользоваться услугами столь сомнительного качества, отмечают эксперты.