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"Роскосмос" провалил рекордный для России запуск спутников

Космическое агентство РФ «Роскосмос» совершил один из своих самых провальных запусков малых спутников, который изначально должен был продемонстрировать мощь космической отрасли России. Однако заказчик из США – компания «Astro Digital» в судебной инстанции добилась компенсации от «Роскосмоса» за повреждение сразу двух своих спутников.

"Роскосмос" провалил рекордный для России запуск спутников


Малые спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, принадлежащие американской компании Astro Digital, должны были быть выведены на орбиту российским разгонным блоком «Фрегат», однако оказались неисправны. При этом в «Роскосмосе» официально заявили о том, что запуск был проведен успешно.

Astro Digital в суде сумели доказать, что спутники были выведены из строя воспламенившимся гидразином, который пролился из разгонного блока «Фрегат». В итоге из 73 спутников 12 были повреждены. «Роскосмос» отрицал свою причастность к неисправности спутников, однако американская компания добилась компенсации от российского космического агентства, так как телеметрические данные показали утечку гидразина.

Запуск производился из космодрома «Байконур» в июне 2017 года и стал рекордным для России по запуску количества малых спутников одновременно ракетой-носителем «Союз», однако в итоге оказался самым провальным. Вряд ли в дальнейшем заказчики захотят воспользоваться услугами столь сомнительного качества, отмечают эксперты.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 11:10
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