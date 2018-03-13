Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур погрязла в рекламе

На снимке Ольга запечатлена за рулем своего шикарного авто. Фото девушка подписала рекламным постом, в котором постаралась обратить внимание подписчиков на ее новые чехлы-накидки в салоне автомобиля. Бузова рассказала, что предпочитает покупать чехлы всегда у одной и той же компании.Теледива мотивировала произведенные обновления наступлением весны, в связи с чем, ей хочется многое поменять. Собственно, перемены во внешности Ольги Бузовой, благодаря наращиванию волос - заметила вся страна.Однако пользователи Сети не разделили восторга девушки, обвинив ее в том, что она уже чересчур погрязла в рекламе, и любой ее пост становится расхваливанием или активным навязыванием чего-либо другим. Хейтеры заявили, что она скоро забросит даже пение, а затем перейдет на новый, «рекламный», уровень.В последнее время зачастую можно заметить, что на странице теледивы негативных комментариев появляется все больше, а положительных среди них совсем немного. Интернет-пользователи назвали Ольгу абсолютно искусственной.Некоторые даже подчеркнули, что такими рекламными ходами телеведущая будто пытается заработать максимальное количество денег, вот только непонятно на что она собирается их потратить, так как в таком количестве они, наверняка, еще достанутся ее внукам.