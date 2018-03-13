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Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур погрязла в рекламе

Телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова разместила в своем микроблоге очередное рекламное фото.

На снимке Ольга запечатлена за рулем своего шикарного авто. Фото девушка подписала рекламным постом, в котором постаралась обратить внимание подписчиков на ее новые чехлы-накидки в салоне автомобиля. Бузова рассказала, что предпочитает покупать чехлы всегда у одной и той же компании.

Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур погрязла в рекламе

Теледива мотивировала произведенные обновления наступлением весны, в связи с чем, ей хочется многое поменять. Собственно, перемены во внешности Ольги Бузовой, благодаря наращиванию волос - заметила вся страна.

Однако пользователи Сети не разделили восторга девушки, обвинив ее в том, что она уже чересчур погрязла в рекламе, и любой ее пост становится расхваливанием или активным навязыванием чего-либо другим. Хейтеры заявили, что она скоро забросит даже пение, а затем перейдет на новый, «рекламный», уровень.

В последнее время зачастую можно заметить, что на странице теледивы негативных комментариев появляется все больше, а положительных среди них совсем немного. Интернет-пользователи назвали Ольгу абсолютно искусственной.

Некоторые даже подчеркнули, что такими рекламными ходами телеведущая будто пытается заработать максимальное количество денег, вот только непонятно на что она собирается их потратить, так как в таком количестве они, наверняка, еще достанутся ее внукам.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:14
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