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Активисты “Божьей воли” выступают против отпевания Олега Табакова из-за старых конфликтов

Отпевание актера пройдет с участием его близких людей без посторонних лиц, а также РПЦ не имеет возражений по поводу проведения обряда. Только активисты “Божьей воли” выступают против отпевания Олега Табакова из-за старых конфликтов, подвергшись осуждению со стороны Московской патриархии.

Журналисты во время общения с лидером организации Людмилой Есипенко услышали, что ее члены даже собираются подавать заявление высшим церковным чинам, чтобы воспрепятствовать таинству. Вот только причиной их гнева стали события 2013 г, когда люди посмотрели спектакль “Идеальный муж”. Постановкой занимался режиссер Константин Богомолов, но верующие усмотрели в сюжете все смертные грехи, включая осквернение распятия.

Активисты “Божьей воли” выступают против отпевания Олега Табакова из-за старых конфликтов


Тогда на сцену вышел провокатор Энтео с группой поддержки, после чего началась драка. Зрители вместе с сотрудниками убрали хулиганов из зала, после чего активисты не успокоились и стали осуществлять новые провокации. Они оставляли свиную голову на крыльце театра и устроили митинг, призывая прокуратуру запретить этот сюжет, но прикрываясь православной верой, потеряли связь с Евангелием.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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