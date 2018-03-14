К кадастровой оценке подключат новые технологии

Эта проблематика обсуждалась 13 марта на коллегии Росреестра с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова.Так как случаи завышения оценщиками кадастровой стоимости недвижимости стали уже чуть ли не нормой, приведение кадастровой оценки в соответствие с рыночными реалиями возможно с помощью искусственного интеллекта. Нужно использовать роботов. Шувалов поставил Росреестру установку на то, чтобы «никогда налогоплательщик не обязан был платить налог по кадастровой стоимости, которая выше рынка».Эту проблему, кстати, упомянул в последнем своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин.А вопрос, действительно, набирает свою актуальность. Ведь по итогам 2017 года в Росреестр стало обращаться с целью оспаривания завышенной кадастровой оценки на 22% больше людей, чем в 2016 году. Количество судебных споров возросло на 17 процентов.