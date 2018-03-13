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Ученые: Нарушенная работа генов температуры тела становится виновником ожирения

Ученые раньше находили связь между ожирением и хроническими недугами, но сейчас они сделали новое открытие после наблюдения за грызунами. Нарушенная работа генов, отвечающих за температуру тела, становится виновником возникновения проблемы.

Они решили удалить из них часть ДНК, связанного с холодом, после чего отметили, что мыши смогли поддерживать привычную температуру тела и не тратить большое количество энергии на согревание. Однако повреждение рецепторов отразились на аппетите и использовании запасов жира в прохладное время

Ученые: Нарушенная работа генов температуры тела становится виновником ожирения


Добровольцы зимой страдали от бессонницы и постоянно бегали к кормушке, после чего быстро набрали лишние килограммы. Также ожирение появилось только через 6 лет, что аналогично подростковому периоду у людей, которые тоже могут иметь такие нарушения в организме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:45
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