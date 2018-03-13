Ученые: Нарушенная работа генов температуры тела становится виновником ожирения

Они решили удалить из них часть ДНК, связанного с холодом, после чего отметили, что мыши смогли поддерживать привычную температуру тела и не тратить большое количество энергии на согревание. Однако повреждение рецепторов отразились на аппетите и использовании запасов жира в прохладное времяДобровольцы зимой страдали от бессонницы и постоянно бегали к кормушке, после чего быстро набрали лишние килограммы. Также ожирение появилось только через 6 лет, что аналогично подростковому периоду у людей, которые тоже могут иметь такие нарушения в организме.