Ученые: При поцелуе младенца в губы родители могут передать ему инфекции ротовой полости

Взрослые люди могут стать невольными переносчиками опасных бактерий, негативно отражающихся на здоровье малышей. Даже использование ложки становится причиной зубного кариеса, так как инфекция передается вместе со слюной.Специалисты советуют родителям сначала посетить врача и избавиться от проблем с зубными повреждениями перед поцелуями детей. Также не стоит забывать, что во время таких нежностей они могут заразиться герпесом, потому что вирус тоже распространяется таким образом.