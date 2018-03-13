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Ученые: При поцелуе младенца в губы родители могут передать ему инфекции ротовой полости

Многие родители целуют младенцев в губы, показывая им свою любовь, но финские ученые не рекомендуют совершать такие действия. Они могут передать ему инфекции ротовой полости, которые образуют язвы и приведут к стоматологическим проблемам в будущем.

Взрослые люди могут стать невольными переносчиками опасных бактерий, негативно отражающихся на здоровье малышей. Даже использование ложки становится причиной зубного кариеса, так как инфекция передается вместе со слюной.

Ученые: При поцелуе младенца в губы родители могут передать ему инфекции ротовой полости


Специалисты советуют родителям сначала посетить врача и избавиться от проблем с зубными повреждениями перед поцелуями детей. Также не стоит забывать, что во время таких нежностей они могут заразиться герпесом, потому что вирус тоже распространяется таким образом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15
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