АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут гигантский "космический трон" фараонов

Эксперты выдвигают несколько теорий относительно пустоты, обнаруженной при помощи проекта Scan Pyramids в ноябре 2017 года в ходе исследований пирамиды Хеопса.

В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут гигантский "космический трон" фараонов


«Большая пустота», как обозначили находку в пирамиде Хеопса эксперты, может содержать в себе поистине невероятные и невообразимые вещи, например, летописи погибшей цивилизации Атлантида. Также некоторые эксперты предполагают, что внутри находятся инопланетные артефакты, которые были переданы жителям древнего Египта представителями высокоразвитой внеземной цивилизации. Или же там хранится «капсула времени» с посланиями и предсказаниями высокоразвитых египетских цивилизаций, время которых давно «кануло в Лету».

Однако Джулио Магли, математик из Италии, предполагает, что внутри может оказаться трон из метеоритного железа. К такому выводу ученый пришел, изучив древние письмена египтян, которые гласят, что после смерти фараон проходит сквозь некие «Звездные врата», восседая на «железном троне».

«Большая пустота» занимает площадь около 30 метров, ее высота – 8 метров. Она расположена у северной стороны пирамиды. В то, что в ней может храниться трон Хеопса из метеоритного железа также предполагают и некоторые другие ученые, так как древние египтяне использовали этот металл, изготавливая из него предметы обихода фараонов. Например, Тутанхамон имел кинжал из «небесного металла».

Однако, какие бы гипотезы относительно «Большой пустоты» не строили эксперты, ее тайна вскоре будет раскрыта французскими учеными, которые планируют отправить туда небольшого робота, протиснув его сквозь небольшую расщелину в пирамиде.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с
Peugeot iOn превратили в кухню на колесах
Эксперты назвали самых преданных владельцев авто
Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки
Поклонники обсуждают предполагаемую беременность
Эксперты: Самые большие города мира зависят от
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Просмотреть все новости