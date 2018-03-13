В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут гигантский "космический трон" фараонов

«Большая пустота», как обозначили находку в пирамиде Хеопса эксперты, может содержать в себе поистине невероятные и невообразимые вещи, например, летописи погибшей цивилизации Атлантида. Также некоторые эксперты предполагают, что внутри находятся инопланетные артефакты, которые были переданы жителям древнего Египта представителями высокоразвитой внеземной цивилизации. Или же там хранится «капсула времени» с посланиями и предсказаниями высокоразвитых египетских цивилизаций, время которых давно «кануло в Лету».Однако Джулио Магли, математик из Италии, предполагает, что внутри может оказаться трон из метеоритного железа. К такому выводу ученый пришел, изучив древние письмена египтян, которые гласят, что после смерти фараон проходит сквозь некие «Звездные врата», восседая на «железном троне».«Большая пустота» занимает площадь около 30 метров, ее высота – 8 метров. Она расположена у северной стороны пирамиды. В то, что в ней может храниться трон Хеопса из метеоритного железа также предполагают и некоторые другие ученые, так как древние египтяне использовали этот металл, изготавливая из него предметы обихода фараонов. Например, Тутанхамон имел кинжал из «небесного металла».Однако, какие бы гипотезы относительно «Большой пустоты» не строили эксперты, ее тайна вскоре будет раскрыта французскими учеными, которые планируют отправить туда небольшого робота, протиснув его сквозь небольшую расщелину в пирамиде.