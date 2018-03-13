Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч инопланетных сигналов
С момента начала изучения космического пространства, человечество интересовал один главный вопрос, на который до сих пор нет внятного ответа: «Одиноки ли люди во Вселенной». Из-за этого исследования космоса проводятся в разных диапазонах, в том числе и радио.
Мониторинг космоса при помощи радиодиапазона помогает ученым обнаружить сигналы, исходящие из его глубин. Ученые признаются, что ежедневно фиксируют около 10 000 инопланетных сигналов, некоторые невозможно объяснить природными процессами в космосе.
Так, в частности, в данное время астрофизики не могут идентифицировать так называемые радиоимпульсы FRB, хотя ученые считают, что в недалеком будущем им удастся найти источник этих сигналов, которыми могут быть как слияния черных дыр, так и звездные вспышки.
Однако больше всего ученых интересуют сигналы, исходящие из пустого пространства, то есть в том регионе не обнаружено ни звезд, ни других космических объектов, которые могут быть их источниками. В таком случае эксперты предполагают, что радиоимпульсы могут исходить от инопланетных существ.
Мониторинг космоса при помощи радиодиапазона помогает ученым обнаружить сигналы, исходящие из его глубин. Ученые признаются, что ежедневно фиксируют около 10 000 инопланетных сигналов, некоторые невозможно объяснить природными процессами в космосе.
Так, в частности, в данное время астрофизики не могут идентифицировать так называемые радиоимпульсы FRB, хотя ученые считают, что в недалеком будущем им удастся найти источник этих сигналов, которыми могут быть как слияния черных дыр, так и звездные вспышки.
Однако больше всего ученых интересуют сигналы, исходящие из пустого пространства, то есть в том регионе не обнаружено ни звезд, ни других космических объектов, которые могут быть их источниками. В таком случае эксперты предполагают, что радиоимпульсы могут исходить от инопланетных существ.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:45