АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч инопланетных сигналов

С момента начала изучения космического пространства, человечество интересовал один главный вопрос, на который до сих пор нет внятного ответа: «Одиноки ли люди во Вселенной». Из-за этого исследования космоса проводятся в разных диапазонах, в том числе и радио.

Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч инопланетных сигналов


Мониторинг космоса при помощи радиодиапазона помогает ученым обнаружить сигналы, исходящие из его глубин. Ученые признаются, что ежедневно фиксируют около 10 000 инопланетных сигналов, некоторые невозможно объяснить природными процессами в космосе.

Так, в частности, в данное время астрофизики не могут идентифицировать так называемые радиоимпульсы FRB, хотя ученые считают, что в недалеком будущем им удастся найти источник этих сигналов, которыми могут быть как слияния черных дыр, так и звездные вспышки.

Однако больше всего ученых интересуют сигналы, исходящие из пустого пространства, то есть в том регионе не обнаружено ни звезд, ни других космических объектов, которые могут быть их источниками. В таком случае эксперты предполагают, что радиоимпульсы могут исходить от инопланетных существ.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить
Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о
«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России
Анастасия Волочкова показала поклонникам новые
Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые
Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума
Учёные из Казани работают над системой лазерной
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Kia представила современный обновленный Carnival
Отец Владислава Галкина считает, что его сына
Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских
Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте
Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько
Елена Малышева переживает за Дану Борисову
Новое исследование показало, что неандертальцам
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Просмотреть все новости