Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с "остановкой развития"

NGC 1277 старше любой реликвии, которую астрономы когда-либо находили. Она расположена на расстоянии около 240 миллионов световых лет от галактики Млечный Путь. Она размером составляет всего лишь четверть Млечного Пути, но миллиарды и миллиарды лет назад она была способна производить звезды в 1000 раз быстрее, чем наша собственная галактика.Но по мере роста NGC 1277 производство звезд прекратилось, и галактика стала довольно статической в течение следующих 10 миллиардов лет. Звезды стали ярче с возрастом, но галактика в остальном не изменилась, дав астрономам возможность понять, что было в галактиках в момент зарождения Вселенной.Майкл Бисли из Instituto de Astrofisica de Canarias рассказал: «Сначала я не верил в гипотезу древней галактики, но, в конце концов, я был удивлен, потому что это очень редкая астрономическая находка. Как правило, Вселенная всегда приносит больше сюрпризов, чем мы можем предполагать».