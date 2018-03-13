АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с "остановкой развития"

Недавно телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику NGC 1277, обладающую несколькими своеобразными качествами. Самым интригующим является то, что за последние 10 миллиардов лет она практически не изменилась.

Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с "остановкой развития"


NGC 1277 старше любой реликвии, которую астрономы когда-либо находили. Она расположена на расстоянии около 240 миллионов световых лет от галактики Млечный Путь. Она размером составляет всего лишь четверть Млечного Пути, но миллиарды и миллиарды лет назад она была способна производить звезды в 1000 раз быстрее, чем наша собственная галактика.

Но по мере роста NGC 1277 производство звезд прекратилось, и галактика стала довольно статической в течение следующих 10 миллиардов лет. Звезды стали ярче с возрастом, но галактика в остальном не изменилась, дав астрономам возможность понять, что было в галактиках в момент зарождения Вселенной.

Майкл Бисли из Instituto de Astrofisica de Canarias рассказал: «Сначала я не верил в гипотезу древней галактики, но, в конце концов, я был удивлен, потому что это очень редкая астрономическая находка. Как правило, Вселенная всегда приносит больше сюрпризов, чем мы можем предполагать».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский Mitsubishi Eclipse Cross оснастят
Дмитрий Шепелев снова делит имущество с отцом
Археологи нашли странные черепа женщин-мигрантов
Действующий глава NASA Роберт Лайтфут уходит в
В Чувашии суд отменил требование удалить тату со
Вышло обновление Dota 2 с возможностью платной
В Ленинградской области умер мальчик, упавший с
Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с
Ученые: Нарушенная работа генов температуры тела
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с
Peugeot iOn превратили в кухню на колесах
Эксперты назвали самых преданных владельцев авто
Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки
Поклонники обсуждают предполагаемую беременность
Эксперты: Самые большие города мира зависят от
Просмотреть все новости