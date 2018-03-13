Телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику с "остановкой развития"
Недавно телескоп Hubble обнаружил реликтовую галактику NGC 1277, обладающую несколькими своеобразными качествами. Самым интригующим является то, что за последние 10 миллиардов лет она практически не изменилась.
NGC 1277 старше любой реликвии, которую астрономы когда-либо находили. Она расположена на расстоянии около 240 миллионов световых лет от галактики Млечный Путь. Она размером составляет всего лишь четверть Млечного Пути, но миллиарды и миллиарды лет назад она была способна производить звезды в 1000 раз быстрее, чем наша собственная галактика.
Но по мере роста NGC 1277 производство звезд прекратилось, и галактика стала довольно статической в течение следующих 10 миллиардов лет. Звезды стали ярче с возрастом, но галактика в остальном не изменилась, дав астрономам возможность понять, что было в галактиках в момент зарождения Вселенной.
Майкл Бисли из Instituto de Astrofisica de Canarias рассказал: «Сначала я не верил в гипотезу древней галактики, но, в конце концов, я был удивлен, потому что это очень редкая астрономическая находка. Как правило, Вселенная всегда приносит больше сюрпризов, чем мы можем предполагать».
NGC 1277 старше любой реликвии, которую астрономы когда-либо находили. Она расположена на расстоянии около 240 миллионов световых лет от галактики Млечный Путь. Она размером составляет всего лишь четверть Млечного Пути, но миллиарды и миллиарды лет назад она была способна производить звезды в 1000 раз быстрее, чем наша собственная галактика.
Но по мере роста NGC 1277 производство звезд прекратилось, и галактика стала довольно статической в течение следующих 10 миллиардов лет. Звезды стали ярче с возрастом, но галактика в остальном не изменилась, дав астрономам возможность понять, что было в галактиках в момент зарождения Вселенной.
Майкл Бисли из Instituto de Astrofisica de Canarias рассказал: «Сначала я не верил в гипотезу древней галактики, но, в конце концов, я был удивлен, потому что это очень редкая астрономическая находка. Как правило, Вселенная всегда приносит больше сюрпризов, чем мы можем предполагать».
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:50