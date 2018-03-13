Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук
Несколько дней назад экс-участница «Дома-2», а ныне телеведущая и актриса Виктория Боня похвасталась своим знакомством с популярной моделью Келли Брук, но как оказалось дальше этого дело не пошло.
На данный момент Виктория отдыхает в Таиланде вместе со своей подругой Хофит Голан и на одной из публикаций в Instagram Боня, Голан и Брук валяются на одной кровати.
Однако этот снимок оказался единственным в коллекции звезды телестройки, где она запечатлена в компании знаменитой модели.
На всех последующих фото рядом с Келли Брук появляются другие девушки, чаще всего Хофит Голан, но Виктории Бони больше нигде не видно.
Папарацци сделали много фотографий Голан и Брук: на пляже, на рынке. В бассейне, но Боня больше в их компанию не попала.
На данный момент Виктория отдыхает в Таиланде вместе со своей подругой Хофит Голан и на одной из публикаций в Instagram Боня, Голан и Брук валяются на одной кровати.
Однако этот снимок оказался единственным в коллекции звезды телестройки, где она запечатлена в компании знаменитой модели.
На всех последующих фото рядом с Келли Брук появляются другие девушки, чаще всего Хофит Голан, но Виктории Бони больше нигде не видно.
Папарацци сделали много фотографий Голан и Брук: на пляже, на рынке. В бассейне, но Боня больше в их компанию не попала.