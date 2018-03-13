АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук

Несколько дней назад экс-участница «Дома-2», а ныне телеведущая и актриса Виктория Боня похвасталась своим знакомством с популярной моделью Келли Брук, но как оказалось дальше этого дело не пошло.

На данный момент Виктория отдыхает в Таиланде вместе со своей подругой Хофит Голан и на одной из публикаций в Instagram Боня, Голан и Брук валяются на одной кровати.

Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук

Однако этот снимок оказался единственным в коллекции звезды телестройки, где она запечатлена в компании знаменитой модели.

Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук

На всех последующих фото рядом с Келли Брук появляются другие девушки, чаще всего Хофит Голан, но Виктории Бони больше нигде не видно.

Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук

Папарацци сделали много фотографий Голан и Брук: на пляже, на рынке. В бассейне, но Боня больше в их компанию не попала.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple заключила соглашение о приобретении сервиса
Физики провели превые успешные эксперименты
Интернет-пользователи заговорили о беременности
Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям
Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»
Тестовые показы Deadpool 2 получили не очень
Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной
Дарья Пынзарь показала, как парилась в бане и ела
Найден способ добывать энергию звезд
Криптобиржа Binance определила вознаграждение за
Компании Facebook выдали патент на селфи-робота
Викторию Боню не взяли в компанию Келли Брук
В Lockheed Martin начали сборку японского
Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за фотошоп
Экс-участница «Дом-2» Настя Смирнова оказалась в
ВКС РФ скоро получат партию «Суперграчей»
Виктории Дайнеко подарили белый Mercedes с
Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета
Правительство России занялось вопросом маркировки
Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву»
Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание
Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном
Общение с животными – лучшее успокоительное для
Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и
Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед
Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке
Разработчики Nintendo анонсировали платное
В РФ стартовали продажи седана Lexus LS
Искусственный интеллект защитит смартфоны от
Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер
Просмотреть все новости