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Житель Омска после избиения матери выбросил ее тело в мусоропровод

Сотрудники СК сообщили СМИ о происшествии в Омске. Житель города после избиения матери выбросил ее тело в мусоропровод.

Инцидент произошел в доме пострадавшей особы на ул. Заозерной. Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и набросился на пожилую женщину, нанося ей удары кулаками. Она пыталась убежать от сына, но он догнал 67-летнюю жертву и несколько раз ударил ее по голове.

Житель Омска после избиения матери выбросил ее тело в мусоропровод


Когда женщина потеряла сознание, преступник решил, что она уже мертва и избавился от тела, после чего пошел спать. Соседи стали свидетелями события и сразу вызвали сюда сотрудников органов. Пенсионерка умерла в клинике, а 43-летний убийца арестован и ждет приговор суда.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:55
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