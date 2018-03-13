Житель Омска после избиения матери выбросил ее тело в мусоропровод

Инцидент произошел в доме пострадавшей особы на ул. Заозерной. Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и набросился на пожилую женщину, нанося ей удары кулаками. Она пыталась убежать от сына, но он догнал 67-летнюю жертву и несколько раз ударил ее по голове.Когда женщина потеряла сознание, преступник решил, что она уже мертва и избавился от тела, после чего пошел спать. Соседи стали свидетелями события и сразу вызвали сюда сотрудников органов. Пенсионерка умерла в клинике, а 43-летний убийца арестован и ждет приговор суда.