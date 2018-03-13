Екатерина Варнава иронично ответила хейтерам, критикующим её внешность

Особенно часто участнице шоу Comedy Woman достаётся из-за её внешности. С кем Екатерину только не сравнивают, как только не проклинают и пытаются обидеть. Специально для своих хейтеров женщина записала видео, которое было опубликовано в социальной сети Instagram.Использовав забавный фильтр для записи видео, искажающий внешность, в свойственной для себя ироничной манере Екатерина рассказала, что её очень обижает, когда многие говорят о том, что на её лицо изменилось до неузнаваемости из-за пластических операций. В последующей далее фразе 33-летняя артистка грубо высказалась по отношению к хейтерам.Фанаты в комментариях поддержали Варнаву, согласившись, что некоторые люди совершенно не умеют себя вести, проявляя ужасающую бестактность и бескультурье. Всего было оставлено полторы тысячи отзывов, практически все из которых - позитивные, и с такой поддержкой никакие антифанаты не страшны.