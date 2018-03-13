Мария Лиман "переборола" многодетную ростовскую оппонентку

Многодетная мать заявила, что Лиман увела её гражданского мужа, являющегося хорошим товарищем знаменитости. Женщина обнародовала в соцсетях угрожающие посты, которые были адресованы Марии, чем только расстроили модель. Лиман в свою защиту призвала армию своих фанатов, которые создали в Сетях сообщество поддержки, где начали размещать разоблачительную информацию касательно клеветницы.Мария также не осталась в стороне. Знаменитость назвала оппонентку женщиной легкого поведения, рожающей от каждого богатого мужчины. В результате в этой «схватке» победила Лиман. Противнице модели пришлось удалить свой микроблог после нападений поклонников звёздной модели.