Тягачи Tesla Semi с настоящими прицепами попали на видео

В тестовом режиме тягачи Tesla Semi транспортировали с невадской «Гигафабрики» блоки АКБ на на завод во Фримонте, непосредственно в котором выпускается электрический седан версии Model 3. Грузовые транспортные средства Tesla Semi преодолели около 200 км. Для перевозки батарей выбрали различные варианты исполнения Semi, отличающиеся размерами кабин. Примечательным является то, что на видео смогли запечатлеть, как авто заезжают на станцию, предназначенную для зарядки электромобилей.Публичная презентация Tesla Semi состоялась ещё в ноябре прошлого года. Авто без прицепа за 5 сек. осуществляет разгон с места до 96 км/ч. Топовая версия грузового авто способна без подзарядки проехать 805 километров. Новая версия Tesla Semi расценивается от 150 000 долларов.