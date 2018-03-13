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Учёные: Здоровье не требует полного отказа от сахара

Ранее считалось, что для укрепления своего здоровья человеку лучше отказаться от сахара вовсе, однако такой подход не стал оправданным. Учёные поведали, что полный отказ от этого продукта провоцирует расстройства психики, а также пробуждает страх перед пищей.

Учёные: Здоровье не требует полного отказа от сахара


Многие современные диеты нацелены на исключения из рациона питания такого продукта как сахар. Однако такой настрой не имеет под собой прочного научного основания. Даже наоборот, организм может пострадать из-за нехватки необходимых питательных веществ, которые нужны для переработки пищи и её усвоения. То же относится и к молочным продуктам, содержащим сахар. Это своего рода натуральная лактоза, которая помогает снижать вероятность развития остеопороза.

Не нужно полностью отказываться от сахара, а если уж кто-то и решается на определённую диету, то лучше использовать фрукты и кисломолочные продукты, которые являются отличными антиоксидантами, а также наполнены необходимыми минералами и полезными свойствами. Так, например, всего две порции фруктов в сутки помогает уменьшить риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета, рака. Не стоит отказываться от шоколада и прочих сладостей, просто необходимо знать меру.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:20
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