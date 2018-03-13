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Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям после их критики

Поклонники певицы Валерии заметили, что в последнее время недоброжелатели стали критиковать каждый ее сюжет. Звезда достойно ответила хейтерам, опубликовав небольшой пост в Instagram.

Исполнительница подчеркнула, что рада за своих поклонников, являющихся адекватными и позитивными личностями, обладающими умом. Завистливые и злобные читатели заходят на ее страницу реже, но после их сообщений певице Валерии становится грустно. Она с удовольствием будет рассказывать фанатам о своих переживаниях и творческих успехах, но это не относится ко второй категории лиц.

Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям после их критики


Звезда назвала себя хозяйкой виртуального дома, которая живет по своим правилам, и не будет терпеть непрошеных гостей. Она никого не заставляет подписываться на страницу и радушно принимает пользователей сетей, приходящих сюда с добрыми мыслями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:02
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