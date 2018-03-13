Певица Валерия достойно ответила недоброжелателям после их критики

Исполнительница подчеркнула, что рада за своих поклонников, являющихся адекватными и позитивными личностями, обладающими умом. Завистливые и злобные читатели заходят на ее страницу реже, но после их сообщений певице Валерии становится грустно. Она с удовольствием будет рассказывать фанатам о своих переживаниях и творческих успехах, но это не относится ко второй категории лиц.Звезда назвала себя хозяйкой виртуального дома, которая живет по своим правилам, и не будет терпеть непрошеных гостей. Она никого не заставляет подписываться на страницу и радушно принимает пользователей сетей, приходящих сюда с добрыми мыслями.